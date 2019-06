Roma: torna "Be Pop" con gli incontri culturali al Parco del Virgiliano

- Dopo il successo della prima edizione, torna a Roma dal 18 giugno al 4 luglio la rassegna Be Pop! Senza perdere l’amore: gli incontri all’ora dell’aperitivo al Caffè Nemorense, immersi nel verde del Parco Virgiliano. Tra gli ospiti Carlotta Sami, Ascanio Celestini, Marisa Laurito, Luigi Manconi, Diego Bianchi, Porpora Marcasciano, e Alessandro Pieravanti. Nove gli appuntamenti in programma, tutti a ingresso libero, per parlare di diritti umani e civili, migrazioni, violenza sulle donne, caporalato, città, ma anche di comunicazione e racconto del presente. Temi di grande attualità e rilevanza sociale che saranno affrontati in una chiave leggera, ma senza banalizzarli, attraverso la letteratura, la fotografia, il giornalismo, il cibo, la musica, il cinema e il teatro; facendo leva sulle passioni che essi suscitano (e quindi “senza perdere l’amore”) per superare pregiudizi e luoghi comuni. “Leggerezza” è infatti la parola chiave di un format coinvolgente, ideato - e già sperimentato con successo lo scorso anno - per aprire un confronto diretto e informale tra esperti, artisti, intellettuali, protagonisti di esperienze significative, e il pubblico che si ritroverà ai tavolini del Caffè Nemorense. Una interazione tra realtà e linguaggi differenti pensata per attrarre ogni volta un pubblico diverso.(segue) (xcol3)