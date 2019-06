Roma: torna "Be Pop" con gli incontri culturali al Parco del Virgiliano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rassegna è promossa dall’associazione Be Pop, che si è costituita dopo l’esperienza positiva dell’edizione 2018, e quest’anno si avvarrà del patrocinio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) e del Municipio Roma II, della collaborazione ufficiale della rivista Internazionale, di Rai Radio 3 (che sarà mediapartner), e di altre associazioni, tra cui A Buon Diritto e Terra!. Ciò testimonia il percorso di crescita di una manifestazione che, alla seconda edizione, già si afferma nell’offerta culturale dell’estate romana. Martedì 18 giugno, alle ore 18.30, si terrà l’inaugurazione della rassegna e la presentazione del programma, con Valentina Brinis, presidente dell’associazione BE POP!, Francesca Del Bello, presidente Municipio Roma II, Giovanni De Mauro, direttore di Internazionale, Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio 3, e Carlotta Sami, portavoce dell’Unhcr. Alle ore 19.30 il primo degli incontri dal titolo +Gusto #WithRefugees: un evento dedicato a cibo, integrazione e innovazione. (xcol3)