Corea del Sud: presidente Moon spiega la sua visione della "pace per la gente" al forum di Oslo

- Il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in ha svelato la sua visione della "pace per la gente" oggi, promettendo di portare avanti sforzi senza sosta per risolvere la "violenza strutturale" che i coreani hanno subito per via della divisione. Al forum di Oslo nella capitale norvegese, nel primo anniversario dello storico vertice a Singapore tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, Moon ha ammesso che le trattative di denuclearizzazione sembrano essere ferme ma che questo è parte di un processo di stabilizzazione di confidenza reciproca. Il leader sudcoreano ha affermato che l'accordo del vertice sta procedendo, e che il blocco nelle trattative a seguito del secondo incontro tra Kim e Trump a febbraio è perché "i due hanno bisogno di un po' di tempo per comprendersi in modo completo. E' il processo di scongelamento di sentimenti di ostilità che sono durati per gli ultimi 70 anni". (segue) (Git)