Corea del Sud: presidente Moon spiega la sua visione della "pace per la gente" al forum di Oslo (2)

- Moon ha notato che sia Kim che Trump stanno ancora esprimendo fiducia reciproca e sono fermamente risoluti a continuare il dialogo. Precedentemente questa settimana, Trump ha annunciato di aver ricevuto una lettera "bella, cordiale e gentile" da Kim. Il contenuto concreto della lettera rimane segreto. Moon, leader liberale che ha cercato di accelerare le trattative tra Pyongyang e Washington, ha sottolineato che le due parti non dovrebbero essere influenzate da qualche problema nel loro percorso verso la pace. Parlando all'università di Oslo, ha citato l'esperienza della Norvegia nella pace regionale. "La Norvegia non ha mai vacillato lungo il suo viaggio verso la pace, come evidenziato dalla pace esistente ancora oggi. Allo stesso modo, il governo coreano andrà avanti senza vacillare, per ottenere una pace senza errori", ha detto Moon. Il presidente sudcoreano si è riferito al concetto di "pace positiva" formulato da un famoso sociologo norvegese, Johan Galtung. "E' importante risolvere in modo pacifico la violenza strutturale che le popolazioni delle due Coree hanno sofferto per via della divisione. Vorrei chiamarla la 'pace per la gente'", ha detto Moon. (segue) (Git)