Corea del Sud: presidente Moon spiega la sua visione della "pace per la gente" al forum di Oslo (3)

- Come primo passo, le due Coree dovrebbero mobilitarsi per eliminare i danno riportati frequentemente nelle loro aree di confine, specialmente all'interno ed intorno alla Zona Demilitarizzata (Dmz), ha suggerito il presidente, aggiungendo che le "legazioni permanenti" stabilite nel 1972 dal Trattato fondamentale tedesco potrebbero essere un esempio. Le due parti "trassero vantaggi da queste legazioni permanenti per rispondere in modo veloce e coordinato ad incendi, alluvioni, frane, malattie infettive, danni causati da insetti e contaminazione delle acqua nelle aree di confine", ha notato. La cosa più importante è aumentare la comprensione reciproca e la fiducia, rafforzando così la volontà di dialogare, ha detto il presidente. Questi commenti ricordano il suo discorso a Berlino nel 2017, durante il quale Moon aveva proposto una nuova iniziativa di pace per la penisola, ottenendo come conseguenza la partecipazione della Corea del Nord alle Olimpiadi invernali Pyeongchang ed un attivo ciclo di vertici diplomatici sulla denuclearizzazione e la pace regionale. Oslo è la seconda tappa del viaggio di otto giorni di Moon in Europa del Nord che si concluderà nel weekend. Moon ha fatto visita in Finlandia e ha programmato di visitare anche la Svezia dietro ad invito del re Carlo XVI Gustavo. (Git)