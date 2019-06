Italia-Ungheria: Fedriga riceve ministro Esteri Szijjarto, focus su porto di Trieste

- La regione Friuli Venezia Giulia considera l'Ungheria un partner fondamentale sia sul piano politico che commerciale: intensificare le relazioni con Budapest è pertanto un obiettivo a cui l'amministrazione guarda con assoluto favore, nella prospettiva di potenziare l'integrazione tra due realtà già legate da un solido vincolo di amicizia. Lo ha ribadito stamane il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, al termine dell'incontro con il ministro degli Esteri magiaro, Peter Szijjarto, tenutosi a Trieste a margine dei lavori del forum Ince. Tra i numerosi temi trattati, riferisce l'agenzia di stampa regionale "Arc", gli investimenti nel Porto di Trieste. "Una svolta per l'economia del Friuli Venezia Giulia - ha commentato Fedriga - in quanto offrirebbero all'Ungheria quello sbocco sul mare necessario a rilanciare i suoi traffici e a noi, dall'altro lato, la possibilità di alimentare i traffici con l'Europa centro orientale." Il governatore ha infine invitato il ministro Szijjarto a valutare l'opportunità di avviare collaborazioni sui fronti dell'innovazione e della ricerca: ambiti che, secondo Fedriga, "rappresentano una leva, come già testimoniato dal virtuoso esempio Fvg-Baviera, per incentivare la competitività delle nostre imprese e, più in generale, della nostra economia". (Res)