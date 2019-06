Kosovo: capo dello Stato Thaci riceve ex presidente Usa Clinton

- Poche persone nella storia hanno fatto più dell'ex presidente statunitense Bill Clinton per la libertà nel mondo: con queste parole il presidente kosovaro Hashim Thaci, ha accolto oggi a Pristina l'ex capo dello Stato Usa Bill Clinton. Thaci ha conferito a Clinton la medaglia presidenziale per la libertà come "apprezzamento dal Kosovo per la libertà che ci ha portato e per la pace nell'intera regione". Il presidente kosovaro si è rivolto all'ex presidente Usa evidenziando che oggi il Kosovo "è un paese libero fondato su valori condivisi con gli Stati Uniti".(Kop)