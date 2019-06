Italia-India: ambasciatore Sandhu a "Nova", Giornata yoga "crea connessioni e comprensione tra paesi" (4)

- Lo yoga è un insieme di pratiche fisiche, mentali e spirituali originarie dell’antica India, diffuse, sotto varie forme, in ambito induista, buddhista e giainista. Il termine yoga è sanscrito e contiene una radice “yuj” dal significato di “unire”; le origini sono oggetto di dibattito: si ipotizza addirittura che possano risalire alla Civiltà della valle dell’Indo (3300-1500 a.C.). Per quanto riguarda la descrizione delle pratiche yoga nei testi sacri in sanscrito, i primi elementi si rintracciano nel Rgveda, il più antico dei Veda, ma è nelle successive Upaniṣad che compaiono indicazioni più precise e tecniche. La dottrina si è sviluppata secondo una varietà di interpretazioni e scuole; l’Hatha e il Raja sono tra le più note. Dal 2016 lo yoga è stato incluso tra i Patrimoni immateriali dell’umanità dall’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. (Res)