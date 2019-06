Bolivia-Paraguay: vertice presidenziale, annunciati accordi su integrazione e cooperazione

- Si conclude oggi a La Paz con un vertice tra i presidenti Evo Morales e Mario Abdo Benitez e la firma di numerosi accordi la prima riunione del gabinetto binazionale tra Bolivia e Paraguay. L'incontro tra i due capi di stato suggella un lungo percorso di riavvicinamento nelle relazioni tra i due paesi che è stato definito come "storico" da entrambe le parti. "In questa data simbolica del 12 giugno rafforzeremo il nostro impegno per la pace e la cooperazione tra i nostri popoli", ha scritto oggi su Twitter il presidente Abdo. Il riferimento è alla data di oggi, in cui si celebra la conclusione della cruenta "guerra del Chaco", il maggior conflitto del XX secolo nella regione in cui si stima che morirono 60 mila soldati boliviani e trentamila del Paraguay. "Avremo un'intensa agenda di lavoro che include la riunione congiunta dei consigli dei ministri dei due paesi e la sottoscrizione di un Piano d'Azione che costituirà la tabella di marcia delle nostre relazioni per i prossimi anni", ha aggiunto Abdo nel suo messaggio sui social. (segue) (Abu)