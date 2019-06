Bolivia-Paraguay: vertice presidenziale, annunciati accordi su integrazione e cooperazione (4)

- Tra gli accordi in agenda verrà sottoscritto un memorandum d'intesa per la creazione di una commissione binazionale per il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche. Per quanto riguarda l'integrazione fisica tra i due paesi verranno coordinate azioni per migliorare le infrastrutture lungo l'idrovia Paraguay-Paranà, garantire la più ampia libertà di transito fluviale, di trasporto dei beni e la promozione del commercio e permettere alla Bolivia l'accesso ai mercati d'oltremare a prezzi competitivi. Al centro dei colloqui inoltre anche il rafforzamento della connettività binazionale attraverso l'interconnessione della fibra ottica e la stesura di una connessione ai cavi sottomarini dei vicini paesi con accesso rispettivamente all'Atlantico ed al Pacifico. Nel settore della sicurezza e della difesa si punta a rafforzare ulteriormente i legami delle istituzioni competenti di entrambi i paesi, come i ministeri degli Interni, della Difesa, la polizia nazionale, e i corpi speciali per la lotta al traffico illecito di stupefacenti. (segue) (Abu)