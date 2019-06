Bolivia-Paraguay: vertice presidenziale, annunciati accordi su integrazione e cooperazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della riunione a La Paz lo scorso 10 maggio il ministro degli Esteri del Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, si era incontrato ad Assunzione con il suo omologo della Bolivia per la sottoscrizione del memorandum d'intesa bilaterale in materia di affari che verrà ufficializzato proprio nel vertice di giugno. Tra gli obiettivi dell'accordo, aveva annunciato Castiglioni, "la promozione degli investimenti in diversi ambiti, la costruzione di un contesto normativo propizio agli affari che permetta incrementare le esportazioni con valore aggiunto". I due ministri avevano concordato inoltre l'avvio di studi di fattibilità su un progetto di gasdotto che colleghi la Bolivia al Paraguay e la creazione di un'alleanza strategica tra l'impresa petrolifera di stato boliviana Ypbf e l'omologa paraguaiana Petropar, sulla vendita di petrolio grezzo. (Abu)