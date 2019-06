Economia: Fci, bene proroga per Rottamazione ter e saldo e stralcio. Accolta nostra richiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno dato il via libera all'emendamento della Lega che riaprirà i termini della rottamazione delle cartelle, di fatto accogliendo la richiesta di proroga avanzata a fine aprile dalle associazioni Aeci, Aiace, Codici e Konsumer, che hanno dato vita alla Federazione consumatori italiana. "Abbiamo ricevuto tante proteste dai nostri associati – hanno spiegato le quattro associazioni – il notevole numero di richieste presentate dai contribuenti ha causato diverse difficoltà nell'iter gestionale”. “Avevamo chiesto una proroga dei termini per permettere a tutti i cittadini interessati di saldare i propri debiti con il Fisco – hanno concluso - e siamo contenti che il nostro appello sia stato raccolto, con la riapertura della scadenza, fissata ora al 31 luglio, anche per quanto riguarda il saldo e stralcio". (Ren)