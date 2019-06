Russia: fonti Ong, oltre 400 persone arrestate durante manifestazione per Ivan Golunov

- Il numero di cittadini russi arrestati nel quadro della manifestazione di protesta organizzata oggi a Mosca a sostegno di Ivan Golunov ha superato le 400 persone. Questo stando ai dati diffusi dall’organizzazione per i diritti umani Ovd-Info. Stando alle informazioni diffuse dal quotidiano “Vedomosti”, la manifestazione odierna, a cui hanno preso parte circa 1.200 persone, non era stata precedentemente approvata dalle autorità di Mosca: questo ha portato ad una serie di arresti poco tempo dopo l’inizio della protesta, che ha preso il via questa mattina intorno alle 12:00 (ora locale) nei pressi della stazione della metropolitana Chistye Prudy. Secondo quanto riportato dalla stampa russa, le autorità della capitale hanno concesso ai manifestanti di organizzare una protesta nella giornata del 16 giugno. (Rum)