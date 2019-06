Brasile: parlamento approva legge che autorizza governo a emettere nuovi titoli di stato (2)

- Lo scorso sabato, 8 giugno, il presidente Jair Bolsonaro aveva detto che se il parlamento non avesse concesso l'autorizzazione, sarebbe stato costretto a sospendere il pagamento di pensioni di anzianità e disabilità a partire dal 25 giugno. Bolsonaro aveva sottilineato che se la proposta non fosse stata approvata dai parlamentari, altri programmi federali come Bolsa Família, Programma nazionale per il rafforzamento dell'agricoltura familiare (Pronaf), avrebbero esaurito le risorse nei prossimi mesi. "Credo nella responsabilità e nel patriottismo dei deputati e dei senatori per l'approvazione urgente della legge", aveva scritto Bolsonaro sul suo profilo Twitter. (Brb)