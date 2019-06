Napoli: Cirielli (FdI) su aggressione tabaccaio, Governo fermo su espulsioni e lotta immigrazione irregolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al netto di slogan e conferenze, il governo Lega-Cinque stelle è fermo, incapace di fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione illegale e violenta. E l'aggressione da parte di un richiedente asilo al tabaccaio napoletano conferma come Questura e Prefettura non riescano più ad avere la situazione sotto controllo". Così in una nota Edmondo Cirielli, questore della Camera dei deputati. "Nonostante il grande lavoro da parte delle forze dell'ordine – ha aggiunto -, il Governo non ha predisposto strumenti giuridici e finanziari per affrontare l'emergenza e per contrastare le aggressioni". "Dal ministro dell'Interno Matteo Salvini e dai suoi amici dei Cinque stelle vorremmo sapere cosa intenda fare in concreto per accelerare espulsioni per chi non rispetta la legge", ha concluso il Questore. (Ren)