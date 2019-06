Regione Lazio: Mattia (Pd), legge su beni comuni fondamentale per territori

- "La legge sui beni comuni segna un passaggio fondamentale nell'attività legislativa della Regione Lazio in quanto, in coerenza con il principio di sussidiarietà, fornisce alla 'politica' gli strumenti per superare l'attuale momento storico, caratterizzato da disgregazione ed eccessive polarizzazioni su numerosi temi, ed intervenire per garantire il recupero del senso di comunità, partendo dai beni dei singoli territori". Lo dichiara in una nota Eleonora Mattia (Pd), presidente della IX commissione consiliare regionale del Lazio, a margine dell'approvazione della legge regionale sui beni comuni. "Ho sottoscritto con convinzione la legge della collega Marta Leonori – precisa la Mattia – perché ritengo importante che tutti si occupino dei beni comuni che, esistendo a beneficio di tutti, debbono chiamare alle proprie responsabilità ciascuno di noi, per la salvaguardia delle generazioni presenti e di quelle future. In particolare, - conclude la presidente della IX Commissione – la cittadinanza attiva e la collaborazione civica sono elementi da valorizzare ed affiancare alla gestione della cosa pubblica da parte delle amministrazioni locali e statali ai fini del perseguimento dell'interesse generale". (Com)