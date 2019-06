Africa: presidente ruandese Kagame, abbinare lotta a corruzione a sviluppo ricchezza

- I paesi africani devono concentrare i loro sforzi nel creare ricchezza e non solo nella lotta alla corruzione. Lo ha detto il presidente del Ruanda Paul Kagame ai capi di Stato e di governo riuniti ad Abuja, in Nigeria, per partecipare al vertice della Commissione sui crimini economici e finanziari (Efcc). Secondo il presidente ruandese, la Nigeria deve condividere le risorse in modo equo, in modo che tutti possano partecipare alla lotta alla corruzione, ma anche sviluppare strategie di crescita economica capaci di promuovere lo sviluppo del continente. "Dobbiamo puntare in alto, non basta combattere la corruzione proprio come non basta combattere la povertà, sarebbe un'ambizione troppo piccola per l'Africa. Vogliamo creare valore, vogliamo creare ricchezza, non semplicemente combattere la corruzione", ha detto Kagame citato dai media nigeriani. Dopo essersi congratulato con Buhari per la sua rielezione, ed averlo definito "il campione dell'Unione africana per la lotta alla corruzione", il presidente ruandese ha indicato quattro assi d'azione con i quali combattere secondo lui la corruzione: cultura, azione, responsabilità ed efficacia. "Dobbiamo sfatare il mito secondo cui la corruzione è endemica per determinate culture", ha aggiunto Kagame, per il quale "la corruzione è una debolezza universale, non africana, e non fa parte del nostro destino come continente". (Res)