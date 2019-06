Toscana: 7 luglio 1944, mozione M5s chiede contributi per celebrazioni a Carrara

- La Giunta regionale della Toscana ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere del Movimento 5 stelle Giacomo Giannarelli per individuare misure di sostegno e contributi finanziari a supporto del Comune di Carrara e degli enti interessati nell’organizzazione del prossimo anniversario del 7 luglio 1944, data in cui si ricorda il coraggio delle donne che sfidarono i mitra tedeschi salvando la città dall’ordine di sfollamento. In sede di discussione il presidente della commissione Affari istituzionali, Giacomo Bugliani (Pd), ha proposto emendamenti per ricordare l’impegno della Regione nel sostenere memoria storica e identità toscana. L’aggiunta proposta da Bugliani è stata appoggiata dal capogruppo Pd Leonardo Marras: “Nel passaggio del fronte morirono 4mila 500 civili. Sul valore di queste persone l’attenzione deve essere alta e gli emendamenti possono essere utili”. (segue) (Ren)