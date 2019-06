Toscana: 7 luglio 1944, mozione M5s chiede contributi per celebrazioni a Carrara (2)

- Condivisione su contenuti originari, ma anche sulle modifiche proposte, sono arrivate dal capogruppo Sì – Toscana a sinistra Tommaso Fattori, dalla capogruppo Art.1/Mdp Serena Spinelli e dalla presidente del gruppo Misto/Tpt Monica Pecori. Fattori ha parlato dell’importanza di “gettare luce sulla Resistenza taciuta e sul contributo femminile”. Spinelli ha rilevato il “contributo straordinario delle donne” e ha invitato Giannarelli ad una riflessione: “Gli emendamenti non marcano la posizione della Resistenza. La storia ha già detto chi è stato da una parte e chi dall’altra”. Anche Pecori ha proposto un ragionamento simile parlando di aggiunte che “non compromettono il carattere della mozione e nulla tolgono al dispositivo”. Gli emendamenti non sono stati comunque accolti da Giannarelli, perché a suo giudizio come ha spiegato in Aula, il dispositivo riguarda una “specifica richiesta per Carrara”. Il consigliere si è comunque detto disponibile a lavorare su iniziative di più ampio respiro. (Ren)