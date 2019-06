Speciale difesa: Cina-Usa, ministero Esteri, tentativi interferenza con affari interni destinati a fallire

- Il ministero degli Affari esteri cinese ha respinto ieri le dichiarazioni del Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in merito al trattamento delle minoranze musulmane nello Xinjiang, ed ha avvertito che qualsiasi tentativo di interferire con gli affari interni della Cina è destinato a fallire. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Il portavoce del ministero, Geng Shuang, ha affermato che a giudicare dalle sue parole non veritiere, Pompeo manca della conoscenza di base dello Xinjiang cinese. "I cosiddetti campi di rieducazione non esistono nello Xinjiang. I centri di istruzione e formazione professionale nella regione, istituiti in conformità con la legge, mirano ad aiutare coloro che sono stati coinvolti dal terrorismo e dall'estremismo a tornare sulla strada giusta e ad acquisire abilità per mantenersi e reintegrarsi nella società", ha affermato il portavoce. Nessun incidente violento e terroristico è accaduto nello Xinjiang nei tre anni dalla creazione dei centri educativi, e la situazione della sicurezza è migliorata significativamente nella regione, ha aggiunto Geng. Il portavoce ha detto poi che le persone di tutti i gruppi etnici nello Xinjiang godono della piena libertà di credo religioso secondo la legge. Secondo il funzionario, attualmente lo Xinjiang conta 24.400 moschee, il che significa una ogni 530 fedeli musulmani. "Il numero di moschee negli Stati Uniti è meno di un decimo di quello nello Xinjiang, secondo i dati disponibili", ha sottolineato il portavoce. "La cultura Uygur è stata efficacemente protetta e promossa, e il popolo uiguro nello Xinjiang gode del diritto di usare la propria lingua in conformità con la legge", ha spiegato. "Pompeo sembrava privo della conoscenza di base dello Xinjiang cinese, ma non è questo il punto: il punto è che non vuole vedere il vero Xinjiang", ha detto Geng. "È una questione di natura diversa se si ignorano fatti e verità, si fabbricano bugie e si tenta di usare i diritti umani e la religione come scusa per interferire con gli affari interni della Cina. Devo ricordare a Pompeo che la sua performance pubblica espone pienamente la sua vera identità", ha detto Geng, ribadendo poi che "qualsiasi tentativo di interferire con gli affari interni della Cina è destinato a fallire". (Cip)