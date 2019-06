Universiadi 2019: pallavolista Giacobbo rappresenta Luiss

- La Torcia dell’Universiade Napoli 2019, manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo al via il prossimo 3 luglio, è arrivata a Roma dove, con la benedizione di Papa Bergoglio, ha sfilato per le vie del Centro. Tra i teodofori, anche la pallavolista-studentessa Luiss Giovanna Giacobbo, schiacciatrice del team di Volley Femminile dell’Università, che “da grande” spera di lavorare nel settore diplomatico a livello internazionale. Giovanna rappresenterà l’Ateneo intitolato a Guido Carli, insieme ad altri quattro studenti, cestisti dell’AS Luiss, che vestiranno la casacca dell’ItalBasket nelle gare di Napoli: Leonardo Marcon, Antonio Giulio Bonaccorso, Francesco Gellera Malvolti edEugenio Malvolti. La presentazione della Nazionale Universitaria Maschile di Pallacanestro è in programma martedì 18 giugno, alle ore 11:00, nella sede Luiss Guido Carli di viale Pola, alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)Giovanni Petrucci, del presidente dell'Associazione Sportiva Luiss Luigi Abete e del CT della Nazionale Meo Sacchetti.(Rer)