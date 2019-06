Carceri: copertura sanitaria gratuita per gli iscritti all'Ente di assistenza del personale penitenziario

- L’Ente di assistenza del personale penitenziario, Eap, presieduto dal capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, ha stipulato un contratto triennale per la copertura assicurativa sanitaria in favore dei 31.260 dipendenti dell’Amministrazione iscritti all’Ente. Il contratto, stipulato il 4 giugno con la società Rbm Salute, hanno fatto sapere dall'Ente, garantirà un piano assicurativo di base completamente gratuito per tutti gli iscritti all’Eap. Il piano offrirà una polizza assicurativa integrativa, a carico del dipendente, sarà anche possibile estendere il piano di base al proprio nucleo familiare, sottoscrivere una polizza assicurativa integrativa personale e per il nucleo familiare, che coprirà prestazioni sanitarie non incluse nel piano sanitario di base. Medesimi vantaggi sono previsti per il personale in quiescenza e i loro familiari. In merito Basentini ha dichiarato: “Il piano assicurativo è un servizio di grande utilità e sostegno al nostro personale e alle famiglie un’iniziativa che, ne sono certo, in breve tempo sarà molto apprezzata per le opportunità che offre. Siamo per la concretezza, per rafforzare le iniziative e i progetti che vanno a incidere positivamente sul benessere del personale”. L’Ente di assistenza del personale dell’Amministrazione penitenziaria, istituito con la legge 395 del 15 dicembre 1990, garantirà assistenza e servizi per il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie; disporrà di stabilimenti montani e marini e centri balneari; elargirà sussidi e borse di studio.(Ren)