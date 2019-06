Ince: ministro Esteri montenegrino Darmanovic, iniziativa importante per stabilità regionale

- Negli ultimi 30 anni l'Iniziativa centro europea (Ince) ha dimostrato di essere un importante elemento nella costruzione di una regione più stabile, democratica e prospera grazie al “rafforzamento della fiducia reciproca fra gli Stati membri". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del Montenegro, Srdjan Darmanovic, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione dell’Ince aTrieste. "La piattaforma offerta dall'Ince è estraneamente importante per la promozione della democrazia e il rafforzamento delle istituzioni – ha aggiunto Darmanovic -. Tra l'altro l'Ince è di grande importanza per i paesi che aspirano a essere membri dell'Unione europea e con le sue attività sosteniamo la volontà di adesione dei Balcani occidentali". Per quanto riguarda l'adesione del Montenegro all'Ue, Darmanovic ha spiegato: "Stiamo facendo passi avanti e oggi siamo il paese più avanzato nel processo di riforme, per cui il Montenegro sarà probabilmente il primo paese della regione a entrare nell'Unione europea". Infine, il ministro montenegrino ha illustrato il suo obiettivo per la presidenza dell'Ince che assumerà a partire dal 2020: "Garantisco che la presidenza si adopererà per rafforzare il legame tra i 17 Stati membri, promuovendo la cooperazione regionale e cercando di dare un nuovo slancio perché tutti i paesi possano progredire dal punto di vista sociale e economico".(Res)