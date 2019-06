Albania: salario medio in crescita del 4,9 per cento nel primo trimestre del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La media del salario al lordo in Albania ha registrato, su base annua, un aumento del 4,9 per cento nel primo trimestre, salendo a 51,531 lek (423 euro) al mese: lo rivelano i dati dell'Istituto albanese delle statistiche, Instat, secondo i quali, rispetto al precedente trimestre invece si sarebbe verificato un calo dell'1,5 per cento. I salari più alti, oltre 97 per cento in più della media, riguardano il settore finanziario e assicurativo, 101 mila lek (835 euro) al mese. Al secondo posto i salari del settore dell'Informazione e comunicazione, con 76 mila lek (624 euro) al mese. Il settore con i salari più bassi risulta essere quello dell'agricoltura, foreste e pesca, del 26,3 per cento in meno rispetto alla media, ossia pari a 38 mila lek (312 euro) al mese.(Alt)