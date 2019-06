Perù: scandalo Odebrecht, ex governatore condannato a otto anni di carcere (2)

- Lo scorso aprile le autorità giudiziarie peruviane hanno ordinato 18 mesi di carcere preventivo per l’ex sindaco di Lima, Susana Villaran. Secondo quanto dichiarato dall’ex rappresentante di Odebrecht in Perù, Jorge Barata, l’ex sindaco avrebbe ricevuto dalla società 3 milioni di dollari per finanziare una campagna referendaria nel 2013. Villaran è inoltre accusata di avere ricevuto altri 3 milioni di dollari dalla compagnia di costruzioni brasiliana Oas per finanziare la campagna elettorale del 2014. L'ex sindaco è solo l'ultimo esponente della politica peruviana a finire nel mirino della giustizia nel quadro dell'inchiesta anti-corruzione "Lava Jato”. Lo scorso 8 maggio la procura peruviana ha chiesto una condanna a venti anni di carcere per l'ex presidente Ollanta Humala. Nel dispositivo firmato dal titolare del pool "Lava Jato" si chiedono anche 26 anni per la moglie di Humala, Nadine Heredia e altre nuove persone. Il caso nasce dalle indagini condotte su presunti finanziamenti illeciti versati dalla multinazionale brasiliana alle campagne presidenziali del Partito nazionalista (Pnp). (segue) (Mec)