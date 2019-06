Perù: scandalo Odebrecht, ex governatore condannato a otto anni di carcere (7)

- Oltre a Kuczynski e Humala il caso Odebrecht in Perù ha coinvolto anche i presidenti Alejandro Toledo e Alan Garcia. Quest'ultimo è morto suicida mercoledì 17 aprile, dopo essersi inflitto un colpo di pistola alla testa. Una decisione presa poco dopo aver accolto in casa funzionari della polizia che stavano eseguendo un ordine d'arresto nel quadro dell’inchiesta legata al "caso Odebrecht". L’indagine a suo carico si concentrava sull’appalto della linea 1 della metropolitana di Lima. Secondo gli investigatori la compagnia brasiliana avrebbe pagato più di otto milioni di dollari di tangenti a favore di Jorge Cuba, ex viceministro delle Comunicazioni, e degli ex funzionari Edwin Luyo, Mariella Huerta e Santiago Chau, membri della commissione incaricata di valutare l’appalto. Odebrecht, secondo quanto dichiarato dal pubblico ministero, avrebbe pagato Garcia per una conferenza con centomila dollari provenienti da un fondo destinato al pagamento di tangenti in vari paesi dell’America Latina. Lo scorso 3 dicembre il governo dell’Uruguay aveva rifiutato di concedere asilo diplomatico all’ex capo dello stato. (segue) (Mec)