Perù: scandalo Odebrecht, ex governatore condannato a otto anni di carcere (8)

Perù: scandalo Odebrecht, ex governatore condannato a otto anni di carcere

- L'ex presidente Toledo, invece, avrebbe ricevuto 20 milioni di dollari in tangenti di Odebrecht. L'ex capo dello stato si trova al momento negli Stati Uniti, in California, e il Perù ha chiesto la sua estradizione. Odebrecht è accusata di avere pagato tangenti a funzionari di alto livello in diversi paesi dell’America latina per aggiudicarsi almeno 100 progetti di infrastrutture pubbliche, per un totale di quasi 12 miliardi di dollari di profitti. In carcere anche il leader del principale partito di opposizione in Perù, Keiko Fujimori, indagata per riciclaggio di denaro. Il gigante delle costruzioni brasiliano ha ammesso nel 2016, durante un'azione legale negli Usa, di aver pagato tangenti in Perù per 29 milioni di dollari tra il 2005 e il 2014. Attualmente, Odebrecht conta con 19 mila funzionari di 27 diversi paesi, in 18 cantieri sparsi per il mondo. (Mec)