Credito: Bitonci (Lega), soddisfazione per decreto ristoro truffati banche in Gazzetta ufficiale

- Il sottosegretario della Lega al Mef, Massimo Bitonci, rendo noto in un comunicato che è stato "pubblicato in Gazzetta ufficiale il primo decreto ministeriale sui risarcimenti agli azionisti e agli obbligazionisti azzerati dai crack bancari" rispetto al quale esprime "grande soddisfazione" e aggiunge: "E' un primo risultato concreto, che premia l'impegno della Lega per superare lo stallo e le criticità e ristorare i truffati che hanno perso i risparmi di una vita. Nel decreto Crescita - sottolinea Bitonci - abbiamo inserito il rimborso diretto per una platea molto ampia, pari al 90 per cento degli interessati, e il rinvio per tutti gli altri alle verifiche da parte di una Commissione ad hoc, anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive. Cosa che, lo ribadiamo - conclude - non vuol dire assolutamente 'arbitrato' su ogni singola domanda".(Com)