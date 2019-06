Russia: a Mosca allarmi bomba in parchi e metropolitana

- A Mosca sono in corso verifiche sulle informazioni diffuse in merito alla presunta presenza di ordigni in 12 stazioni della metropolitana e in 11 parchi della capitale. "Rapporti anonimi sulla minaccia di esplosioni sono stati ricevuti in merito a 12 stazioni della metropolitana di Mosca in vari distretti amministrativi e in 11 parchi con una massiccia presenza di persone", ha dichiarato una fonte dell'agenzia "Ria Novosti". Tra le stazioni coinvolte, figurererebbero Medvedkovo, Kolomenskaya, Cherkizovskaya. (Rum)