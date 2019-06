Speciale energia: Nigeria, accuse contro mancata trasparenza e distrazione fondi, Eni ribadisce correttezza in gestione contabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla notizia che il governo nigeriano ha citato in giudizio davanti all'Alta corte federale di Abuja quattro compagnie petrolifere locali ed internazionali (tra cui Naoc-Eni) accusandole di mancata trasparenza sugli introiti e di distrazione di fondi destinati al pagamento di tasse e royalties, la compagnia italiana Eni ribadisce la correttezza nella gestione contabile delle attività operative svolte nel paese e conferma la propria disponibilità a fornire tutti i chiarimenti necessari alle autorità competenti. È quanto precisa ad “Agenzia Nova” un portavoce della compagnia di San Donato Milanese. “Eni in Nigeria, così come in ogni paese in cui opera, ha sempre adottato gli standard internazionali vigenti nell'industria petrolifera in materia di reportistica contabile sia a fini civilistici sia fiscali. Eni ribadisce la correttezza nella gestione contabile delle attività operative svolte nel paese, che è costantemente passata al vaglio delle autorità locali. Come già fatto in passato per vicende simili, Eni conferma la propria disponibilità a fornire tutti i chiarimenti necessari alle autorità competenti”, si legge nella precisazione. Le compagnie coinvolte, riferisce il quotidiano locale "The Nation", sono la Nigerian National Petroleum Corporation (Nnpc), la Nigerian Agip Oil Exploration Company (Naoc-Eni), Shell Petroleum Development Company (Spdc) e Nigeria Petroleum Development Company (Npdc). Nel caso di Nnpc, la società sarebbe responsabile di non aver rimborsato le tasse già versate da Agip, che ha gestito il campo petrolifero di Aboh tra il 2007 e il 2016. I legali hanno sostenuto che il denaro non è mai stato trasferito sul conto del governo federale, ma "nascosto e deviato all'uso di persone impiegate come funzionari e dipendenti pubblici all'interno dell'Nnpc", oltre che ad impiegati fantasma della Banca centrale. Le stesse "pratiche non etiche", prosegue l'accusa, sono state riscontrate presso dipendenti Nnpc che avrebbero dirottato fondi per le royalties a terzi, omettendo di versarla allo stato nigeriano fra il 2007 ed il 2016, per un cifra stimata intorno a 148,3 milioni di dollari. Un esame approfondito dei registri di Nnpc rivelerebbe che 1,1 miliardi di dollari sarebbero stati deviati a terzi e non versati alla Banca centrale nigeriana come dovuto. I legali accusano inoltre Agip di non essere stata trasparente nel riportare le sue attività produttive in relazione ai campi Oil Mining Lease (Oml) 60 e 61, che comprendono 66 pozzi petroliferi nei terreni agricoli di Udaga, nello stato meridionale di Imo. Agip, sostiene l'accusa, ha costantemente omesso di rispettare le "leggi vigenti sulla tassazione delle royalty. L'accusa invita quindi ad aprire una procedura per accertare i dati riferiti e ad indagare. Nei confronti di Shell, infine, sono contestate alcune sue operazioni nel campo Oml 20, che comprende 40 pozzi petroliferi. Anche la compagnia anglo-olandese è accusata di non aver rispettato le leggi vigenti in materia di tassazione e sulle royalties imposte sulle trivellazioni petrolifere e di aver comunicato voci errate sul volume di produzione giornaliero. (Res)