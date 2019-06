Speciale energia: Bp aumenta stime riserve petrolifere saudite e statunitensi

- La compagnia britannica Bp ha rivisto al rialzo le stime sulle riserve petrolifere di Arabia Saudita e Stati Uniti alla fine dello scorso anno del 12 e del 22 per cento, rispettivamente, nel suo Statistical Review of World Energy 2019. Le riserve petrolifere saudite sono state riviste a 297,7 miliardi di barili alla fine del 2018 da 266,2 miliardi di barili nel rapporto dello scorso anno. L'aumento è apportato dopo che il regno ha iniziato a riportare separatamente i dati su riserve di petrolio, gas e gas condensati (Natural gas liquid) secondo quanto riferito da Spencer Dale, capo economista della Bp. I cosiddetti Ngl erano precedentemente inclusi nelle riserve di gas, ha detto Dale, che di conseguenza è sceso a 208 mila miliardi di piedi cubi nel 2018 da 283 mila miliardi di piedi cubi nel 2017. Le riserve di petrolio per gli Stati Uniti, che sono diventate il primo produttore mondiale nel 2018, sono state riviste al rialzo a 61,2 miliardi di barili da 50 miliardi di barili alla fine del 2017, secondo il rapporto. Le riserve globali complessive hanno subito leggere variazioni a 1.729,7 miliardi di barili. (Res)