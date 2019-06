Speciale energia: Spagna, scontro sul "tesoro nascosto" delle centrali nucleari

- Le società elettriche spagnole Endesa, Iberdrola e Naturgy sono sul piede di guerra a causa del progetto proposto dal presidente della Commissione nazionale per il mercato e la concorrenza (Cnmc), Marín Quemada, che prevede di mettere all'asta lo storico diritto di accesso alla rete delle centrali nucleari e a carbone una volta che saranno dismesse. Il rischio, spiega il quotidiano economico "Expansion", è che le ambite concessioni passino al miglior offerente per l'installazione di fonti rinnovabili, rovinando i piani dei colossi e rischiando di far perdere loro decine e decine di milioni di euro. (Res)