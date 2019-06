Ue: Moavero, Roma sempre rispettata in Europa, no a false preoccupazioni

- Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha commentato oggi alcune dichiarazioni di ieri del ministro dell'Interno Matteo Salvini dicendo di pensare che "con il cappello in mano non bisogna andare da nessuna parte" e quindi, sotto questo profilo, "non credo neanche allo stereotipo che vuole un'Italia che si presenta con un cappello in mano". Rispondendo alle domande dei giornalisti, a margine della conferenza stampa finale della ministeriale dell'Iniziativa centro-europea (Ince) a Trieste, Moavero ha aggiunto: "L'Italia ha le sue realtà da affrontare e i nostri esami di coscienza da fare. Penso però che sia un paese che è stato tra i fondatori delle varie fasi dell'Unione europea e meriti il rispetto che poi riscontro quando vado in Europa; quindi non penso che dobbiamo crearci questo tipo di preoccupazione", ha concluso. (Res)