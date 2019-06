Credito: Villarosa (M5s), per risparmiatori truffati primo decreto Fir in Gazzetta ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Economia e alle Finanze, Alessio Villarosa, del Movimento cinque stelle, informa in una nota che "il primo decreto Fir relativo alle modalità di presentazione dell'istanza e di accesso all'indennizzo dei risparmiatori è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale". L'esponente di governo quindi aggiunge: "Le opposizioni hanno sempre criticato l'operato del governo ritenendo che i decreti ministeriali non sarebbero mai giunti alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Al contrario - puntualizza - la pubblicazione del primo decreto rappresenta il giusto operato del governo e la coerenza del Movimento cinque stelle rispetto agli impegni assunti nei confronti dei cittadini. Mi sono interessato della problematica fin dal primo giorno della nomina e superando tutte le difficoltà, non solo nazionali ma anche nelle competenti sedi europee, sono giunto finalmente alla parte conclusiva dell'iter. Le due successive bozze di decreto sono già pronte - prosegue - e sono già a lavoro per garantirne la firma e la pubblicazione in tempi brevi". (Com)