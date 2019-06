Antimafia: Morra (M5s), richiesta audizione Salvini precedente ad arresto Arata

- Il senatore del Movimento cinque stelle Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, in una nota, precisa ancora, "a scanso di ogni equivoco", che "la richiesta di audizione del ministro Salvini rientra nelle normali audizioni che tutti i ministri devono svolgere nelle commissioni parlamentari di riferimento per illustrare le loro linee guida. Non a caso è precedente ai fatti odierni e risalente allo scorso 7 maggio. Tale audizione risulta fondamentale al fine di agevolare i lavori della commissione. Della nota stampa diffusa stamani era stato preventivamente, in ottemperanza alla consueta grammatica istituzionale, informato il capogruppo della Lega". (Com)