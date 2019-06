Salario minimo: M5s, bene proposta Germania a livello Ue ma sia realizzata a favore lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle nelle commissioni Lavoro e Politiche Ue alla Camera scrivono, in una nota, di accogliere "con favore la proposta della cancelliera tedesca Angela Merkel di un salario minimo in tutti i paesi europei, ribadita anche dal presidente francese Emmanuel Macron alla conferenza dell'Ilo di Ginevra. La Germania in questi anni ha portato avanti politiche di austerità a livello europeo contro le quali ci siamo sempre battuti, ma siamo pronti a dialogare su una proposta di buon senso come il salario minimo europeo. Con il nostro impegno", continuano i parlamentari pentastellati, "garantiremo che questa misura costituisca un argine alle delocalizzazioni e al fenomeno del dumping salariale, e vigileremo per far sì che il salario minimo europeo venga effettivamente realizzato a favore dei lavoratori e non a loro svantaggio". (Com)