Concretezza: De Vecchis (Lega), riforma epocale, è battaglia legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della Lega, William De Vecchis, commenta in una nota: "Con l'approvazione del 'decreto Concretezza' iniziamo una vera rivoluzione, di metodo e di significato, della Pubblica amministrazione. Ringrazio - prosegue - il ministro Bongiorno per il lavoro svolto e per aver infuso in questa battaglia di legalità, competenza e lungimiranza. La lotta all'assenteismo è un dovere; chi truffa la collettività non può non pagare il giusto conto alla giustizia. Con questo provvedimento - spiega - riconosciamo il valore di chi, tra i lavoratori pubblici, fa della correttezza sul posto di lavoro il riferimento primo ai propri comportamenti. Infine, con l'approvazione del decreto, si dà un significativo impulso al turn over nel settore pubblico: da un lato, giusto pensionamento a chi ha contribuito col proprio lavoro al benessere del paese, dall'altro, il corretto inserimento di giovani volenterosi nel mondo della Pubblica amministrazione. Non è più tempo di chiacchiere e perdite di tempo, con questo significativo provvedimento - conclude - il governo dimostra di stare sempre e comunque dalla parte dei cittadini".(Com)