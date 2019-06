Autodemolitori: Pelonzi (Pd), predisporre tavolo confronto su delocalizzazioni

- "Su richiesta del Pd e delle altre opposizioni domani giovedì 13 giugno si svolgerà l'atteso consiglio straordinario sugli autodemolitori. La situazione di stallo che si è venuta a creare nelle settimane scorse non è accettabile. Non possiamo più rimanere in una situazione di totale incertezza che riguarda sia gli operatori che i cittadini". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd in Campidoglio, Antongiulio Pelonzi. "Il comune - prosegue Pelonzi - deve predisporre il piano di delocalizzare individuando subito le aree. E' necessario e urgente predisporre subito un tavolo di confronto con le realtà di settore, i comitati di quartiere e tutti i soggetti della filiera ambientale che interessano le autodemolizioni: forze dell'ordine, protezione civile, concessionari auto ecc.. Aver chiuso gli impianti senza aver predisposto un piano alternativo è stato solo inutile 'fumo negli occhi' che rischia di innescare infinite cause legali che non risolvono il problema ne per cittadini, né per l'ambiente, né per gli autodemolitori". (Com)