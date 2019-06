Russia: oltre mille persone prendono parte a proteste a Mosca, 200 arrestati

- Le forze di polizia russe hanno effettuato più di 200 arresti per azioni di protesta tenutesi a Mosca e non coordinate con le autorità cittadine. Lo riferisce l'ufficio stampa del dipartimento dell'Interno per la municipalità di Mosca, citato dai media locali. Gli arresti sono avvenuti per violazione della legge federale su riunioni, raduni, manifestazioni, cortei e picchetti. Le manifestazioni si sono tenute a sostegno del giornalista Ivan Golunov, nei giorni scorsi arrestato per possesso di droga e poi rilasciato per assenza di prove. Lo stesso giornalista, nella serata di ieri, aveva invitato a non prendere parte alle manifestazioni, previste nella Giornata di festa nazionale. "Sottolineamo che nel centro di Mosca oggi ci sono eventi culturali e di intrattenimento, a cui partecipano cittadini comuni", ha aggiunto la polizia. (Rum)