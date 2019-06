Rifiuti Roma: Baglio-Piccolo (Pd), bene piano regionale, Campidoglio sia conseguente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piano rifiuti regionale sta per approdare in Consiglio alla Pisana. E' una notizia che salutiamo con favore e che grazie allo sforzo fatto dall'assessore Valeriani farà fare un balzo in avanti alla nostra regione rendendola autosufficiente nel trattamento dei rifiuti prodotti. Ora non sono ammessi ulteriori alibi, spetta ai comuni del Lazio e quindi anche a Roma capitale il compito di individuare il fabbisogno degli impianti all'interno del sistema regionale. Chiudere il ciclo industriale dei rifiuti della capitale è una priorità assoluta, ulteriori rinvii non sono accettabili e sarebbero incomprensibili". Così in una nota le consigliere del Pd capitolino Valeria Baglio e Ilaria Piccolo. "Uno stop ai continui invii fuori provincia - aggiungono - fuori regione e anche all'estero della spazzatura di Roma farebbe risparmiare molti milioni alle casse comunali che potrebbero essere investiti sul decoro, il riciclo e il riuso dei materiali di scarto. Il salto di qualità della raccolta differenziata sarebbe finalmente garantito. Il Campidoglio faccia la propria parte, non perda ulteriore tempo, e dica di quali e quanti impianti necessita Roma".(Com)