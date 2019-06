Speciale energia: Usa, capacità fonti rinnovabili supera quella del carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta negli Stati Uniti la capacità di generazione di energia da fonti rinnovabili ha superato quella del carbone. Secondo un rapporto della Federal Energy Regulatory Commission (Ferc), l'ente federale per l'energia Usa, ad aprile il settore delle rinnovabili Usa ha avuto un capacità di poco superiore rispetto al carbone. Il dato riflette il costo sempre più basso del solare e dell'eolico, e l'accresciuta preoccupazione ambientale per il carbone. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti hanno drasticamente ridotto la loro "fame" di carbone. Dopo il picco nel 2008, il consumo di carbone negli Usa è crollato del 39 per cento, secondo la Us Energy Information Administration. La produzione e l'uso di carbone domestici sono scesi ai livelli più bassi in quattro decenni, e sono numerose le centrali elettriche a carbone chiuse finora durante la presidenza Trump. Il carbone, di gran lunga il più inquinante dei principali combustibili fossili, è infatti più costoso rispetto al gas naturale o a fonti rinnovabili come l'energia solare ed eolica, in parte a causa delle normative anti-emissioni. (Res)