Speciale energia: Spagna, Ribera critica le società elettriche che non sfruttano i "contatori intelligenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro uscente per la Transizione energetica, Teresa Ribera, ha lamentato il fatto che alcune società elettriche non offrono ai consumatori le informazioni necessarie per sfruttare al massimo i cosiddetti "contatori intelligenti", che, con enorme sforzo, sono stati messi a disposizione del 99 per cento delle famiglie spagnole. Lo riferisce il quotidiano economico "Expansion". "Disponiamo di contatori intelligenti installati in quasi ogni casa del territorio, siamo all'avanguardia rispetto a molti Paesi europei, ma non sono sicura che siamo stati in grado di sfruttarli al massimo delle loro potenzialità, non li stiamo utilizzando quanto dovremmo", ha detto Ribera durante l'inaugurazione del I Congresso dell'associazione sindacale dei lavoratori Aelec. (Res)