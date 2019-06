Speciale energia: Ucraina, premier Groysman, lancio nuovo mercato elettricità dal primo luglio

- Il governo ucraino ha preso una decisione in merito al lancio del nuovo mercato dell’elettricità nazionale, che sarà il primo luglio. Lo ha annunciato il primo ministro Volodymyr Groysman, in un’intervista per l’emittente “Ictv”. “Dal primo luglio verrà lanciato il mercato dell’elettricità. Il nostro obiettivo è che i cittadini e le imprese soffrano il meno possibile da questa introduzione”, ha spiegato il premier. Nelle parole di Groysman, l’esecutivo ucraino si è preoccupato di prevenire eventuali aumenti nel prezzo dell’elettricità su scala nazionale. (Res)