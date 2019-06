Speciale energia: oggi a Roma convegno “Obbligati a crescere, strategie per l’Italia”

- Si tiene oggi a Roma il convegno “Obbligati a crescere, strategie per l’Italia” organizzato dal Messaggero in collaborazione con l'Abi. All’evento prendono parte tra gli altri il ministro dell’Economia Giovanni Tria, l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, l’Ad di Unipol Sai Carlo Cimbri, l’Ad di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, l’amministratore delegato di Pirelli Marco Tronchetti Provera. Al centro del dibattito l'esito delle elezioni europee, in particolar modo in Italia, le strategie per sostenere e rilanciare l'economia nazionale e per fornire maggiore equilibrio ai conti pubblici in un momento delicato per il paese. Un altro argomento al centro del convegno i rapporti sempre tesi con Bruxelles, la minaccia di procedure sanzionatorie e la situazione di crisi globale che rende più difficile proiettare previsioni credibili. Nel suo intervento l’Ad di Intesa Sanpaolo Messina ha osservato la necessità per l’Italia di evitare la procedura di infrazione da parte della Commissione europea. “Sarebbe un colpo che potrebbe mettere in grossissima difficoltà qualsiasi ragionamento sulle potenzialità di crescita del paese: i grandi investitori internazionali trarrebbero le conseguenze di un paese non affidabile". Da parte sua l’Ad di Pirelli, Tronchetti Provera ha osservato che attualmente l'Italia, in un mondo che sta cambiando può cogliere occasioni e possibilità e "l'Europa è pronta a cambiare ma bisogna andare con proposte e progetti che si basano su investimenti e crescita". Tuttavia per Tronchetti Provera la richiesta a Bruxelles di uno sforamento di bilancio può rendere la situazione “estremamente pericolosa”. "Io sono fiducioso che l'Italia riesca a trovare in Europa un percorso per svilupparsi". Tronchetti Provera ha anche affrontato la disputa commerciale tra Stati Uniti e Cina osservando che un accordo è “essenziale” per lo sviluppo mondiale. Per l’Ad di Pirelli l'Italia ha grandi opportunità di muoversi "in modo flessibile" nello scenario internazionale. "La battaglia commerciale tra Usa e Cina è uno spartiacque: se troveranno intesa il mondo può ripartire", ha dichiarato. Secondo Tronchetti Provera il punto debole è la mancanza al tavolo di un terzo interlocutore. “L'Europa è assente e c'è chi sta difendendo interessi di cortile a livello individuale". Per l’Ad di Pirelli le nuove tecnologie aprono un ambiente da Guerra fredda, osservando che il potenziale cinese ha messo in allarme gli equilibri mondiali e gli Usa hanno come focus il predominio delle tecnologie, la sicurezza. Secondo Tronchetti Provera, in questo momento difficile che attraversa il mondo, l'Italia ha una "grande opportunità”. “Il sistema italiano può muoversi in modo flessibile in questo scenario, ma bisogna creare le condizioni. Creare progetti per investimento e crescita. Senza investimenti non si va da nessuna parte", ha aggiunto. Da parte sua l’Ad di Eni Descalzi ha sottolineato che la società è pronta e ha le tecnologie avanzate per trasformare i rifiuti organici in energia, tuttavia è necessario per l’Italia avere un quadro legislativo. Per Descalzi, la sicurezza energetica è strategica per la crescita e lo sviluppo di Italia e Europa e l’innovazione rappresenta la chiave per una crescita sostenibile. (Res)