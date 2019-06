Balcani: Moavero, posizione italiana resta favorevole ad integrazione in Ue

- La posizione italiana resta favorevole all'integrazione dei paesi dei Balcani occidentali dato che si tratta di “processo importante nell'ottica di un continente più unito". Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, a margine della conferenza stampa al termine della riunione ministeriale dell'Iniziativa centro europea (Ince) a Trieste. "Nella prospettiva di medio-lungo termine – ha aggiunto Milanesi -, noi rimaniamo assolutamente convinti che, se abbiamo in mente un'Europa unita, questa Europa non può non avere l'area dei Balcani occidentali al suo interno". In merito ai paesi dell'Unione europea che "hanno perso entusiasmo rispetto alla prospettiva dell'allargamento", Moavero ha commentato: "Io penso che l'allargamento ormai fa parte del Dna dell'Unione europea dalla decisione presa all'indomani del 1989 e di questo si deve tenere conto quando si guarda ai Balcani occidentali. Naturalmente l'allargamento comporta delle sfide per gli Stati, però se crediamo nella prospettiva dell'unità europea non possiamo che guardare a quest'area", ha concluso il ministro.(Res)