Imprese: Cisl, in Lombardia oltre 2mila posti di metalmeccanici a rischio (2)

- Sono 1.700 le assemblee svolte nelle aziende lombarde nell'ultimo mese, in preparazione allo sciopero generale di 8 ore di venerdì 14. "Futuro per l'industria" lo slogan delle manifestazioni che in contemporanea si svolgeranno a Milano, Firenze e Napoli. Nel capoluogo lombardo confluiranno i lavoratori metalmeccanici da tutta la Lombardia e da Piemonte e Veneto. Il concentramento è fissato per le ore 9 a Porta Venezia. Il corteo terminerà a Piazza Duomo. Al comizio interverranno delegati aziendali di Fim, Fiom e Uilm. Cisco, ex cantante dei Modena City Ramblers si alternerà sul palco suonando alcune canzoni con al sua band. Concluderà Marco Bentivogli, segretario generale Fim Cisl, a nome di Fim Fiom Uilm. (Com)