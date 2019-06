Regione Lazio: Simeone (FI), grave eventuale chiusura Spdc di Sora e altri servizi territoriali in provincia di Frosinone

- "Sull'assistenza psichiatrica territoriale ed ospedaliera della provincia di Frosinone potrebbe abbattersi una vera e propria mannaia. Sarebbe infatti all'orizzonte l'accorpamento e la chiusura di ben dieci strutture. Alla grave e cronica carenza di organico (manca circa il 60 per cento del personale minimo previsto secondo la normativa nazionale e regionale) si è aggiunto di recente il blocco delle ore di straordinario imposto dal commissario dell'Asl di Frosinone Luigi Macchitella. Quest'ultima decisione avrebbe indotto il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl Fernando Ferrauti a proporre la sospensione dei servizi". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia e presidente della Commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Al commissario Macchitella - aggiunge - sono state sottoposte tre possibili soluzioni, vista l'emergenza personale: 1) lo spostamento volontario o sotto forma di precettazione di operatori dei Servizi territoriali verso strutture H24; 2) la riduzione dell'orario di apertura dei Servizi territoriali; 3) l'accorpamento dei Servizi territoriali e la relativa chiusura di varie strutture fra cui l'Spdc di Sora. Di fatto incombe il rischio chiusura di 3 Centri di salute mentale, 2 Servizi per le dipendenze, una comunità terapeutica, 3 Centri diurni ed appunto il Servizio psichiatrico diagnosi e cura (Spdc) di Sora. Non meno confortante è il dato emerso dallo schema di riduzione di circa un terzo dei posti letto (da 30 a 22), dal momento che in caso di soppressione dell'Spdc di Sora le strutture analoghe di Frosinone e Cassino non verrebbero per nulla potenziate. Occorrono dunque interventi rapidi, seri e mirati a risolvere le criticità a partire dall'implementazione della pianta organica".(Com)