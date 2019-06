Milano: domani al via il Campionato italiano assoluto di beach volley

- Inizierà venerdì a Milano l’edizione numero 26 del campionato italiano assoluto di beach volley che prevede quest'anno cinque tappe più la finale scudetto e la coppa Italia. La manifestazione partirà da Milano per terminare l'1 settembre a Catania con la coppa Italia, passando per le tappe di Cesenatico (Fc), Cagliari, Cirò Marina (Kr), Palinuro (Sa) e Caorle (Ve) che ospiterà la finale scudetto. Tra le novità di questa edizione, l'assegnazione di una wild card per le Fivb Roma finals in programma dal 4 all'8 settembre al Foro Italico, alle coppie, una maschile e una femminile, che otterranno il maggior punteggio nelle tappe del Campionato italiano assoluto fino a Palinuro compresa. Per la tappa di Milano sono stati oltre 350 gli atleti iscritti a conferma, hanno fatto sapere gli organizzatori dell'evento, del trend di crescita che ha caratterizzato la disciplina negli ultimi anni con un aumento del 66% del numero di partecipanti dall'edizione 2017 a quella del 2018 sia al maschile che al femminile. Alla giornata di qualifiche prenderanno parte 48 coppie al maschile e 48 al femminile, dalle quali in 6 raggiungeranno le 10 coppie già ammesse al tabellone principale, con gare in programma tra sabato e domenica. Sarà il Castello Sforzesco la del campo centrale di Largo Beltrami, campo sul quale saranno puntate le telecamere di Rai sport nella giornata di domenica, mentre gli altri due campi di gioco saranno allestiti al Quanta village di via Assietta e al Paradise beach, due delle scuole di beach volley presenti a Milano. (Ren)