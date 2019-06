Usa: Trump, posso far scattare accordo "segreto" col Messico quando voglio

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che in ogni momento potrà far entrare in vigore una "parte segreta" dell'accordo migratorio stabilito la settimana scorsa con il Messico. Un contenuto la cui esistenza è stata però più volte smentita dal governo messicano. "Questo è l'accordo che tutti dicono che io non ho", ha detto Trump ritratto in un video mentre, lasciando la Casa Bianca, sfila dalla giacca un foglio piegato e lo mostra ai giornalisti. "Lascio che il Messico faccia nel momento adeguato l'annuncio" del contenuto, ha detto. Il capo dello stato parla da giorni di una "parte importante" sin qui non rivelata delle trattative che hanno scongiurato, almeno per il momento, il via a un sistema di dazi progressivi alle merci messicane dirette negli Usa. Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha però più volte ribadito che "non esistono" altri dettagli dell'accordo raggiunto con Washington. (segue) (Res)