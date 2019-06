Usa: Trump, posso far scattare accordo "segreto" col Messico quando voglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agitando il foglio a favore delle telecamere, il presidente Usa ha parlato "della pagina di un accordo molto lungo e molto buono tra Messico e Stati Uniti". Trump ha detto che il governo messicano non vuole rendere pubblico il dettaglio "prima che sia sottoposto all'approvazione del parlamento". Poco dopo, però lo stesso Trump ha detto che se il numero dei migranti illegali non dovesse diminuire, il contenuto dell'accordo "potrà entrare in vigore quando io vorrò. È un'opzione di cui dispongo". Il ministro Ebrard si è di fatto presentato al Senato, portando però il testo dell'accordo già pubblicizzato nei giorni scorsi. Unico dettaglio precisato al parlamento, ma comunque non inedito, è la possibilità che senza risultati tangibili il Messico debba accettare di divenire "Terzo paese sicuro", una condizione che imporrebbe alla nazione latina di accogliere sul proprio territorio i migranti in attesa che sia verificata la richiesta d'asilo negli Usa. (segue) (Res)